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春分日 太陽館日環食觀測聯盟直播為日環食觀測暖身

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣北回歸線太陽館在今天春分日上午，進行日環食觀測聯盟網路連線直播活動，為日環食觀測暖身。圖／太陽館提供
嘉義縣北回歸線太陽館在今天春分日上午，進行日環食觀測聯盟網路連線直播活動，為日環食觀測暖身。圖／太陽館提供

2020年夏至日6月21日下午在嘉義縣市可看到特殊的「日環食」天象，為迎接百年天文奇景，嘉義縣北回歸線太陽館在今天春分日上午，進行日環食觀測聯盟網路連線直播活動，為日環食觀測暖身，同時也為國內天文科學教育掀起另一波熱潮，因為錯過今年，就要再等200年才能看到。

太陽館人員指出，6月21日下午2點49分至下午5點25分，在嘉義縣市可以看到特殊天象日環食。由於環食帶範圍幾乎涵蓋嘉縣18鄉鎮（斗六以南、新營以北），太陽館又位處北回歸線23.5度特殊地理位置，四周天際線低平且完整，是當天全台灣最佳的觀測地點之一。

春分日的連線直播觀日活動，除嘉縣34所高中、國中及國小參與，自西至東另有高跟鞋教堂、故宮南院、觸口愛情大草原以及樹木銀行等共計40個單位共同參與。

過程中以時下最流行的網紅行銷模式，直播各校推展天文科學教育現況與地理、人文等特色，同時為日環食天象進行預告宣傳。根據天文學家估算，民眾錯過今年夏至日日環食觀測機會，恐怕要200年後才會在台灣再次遇見日環食。

今年6月21日夏至日當天適逢星期假日，在日環食發生之前，太陽館除了會進行「三龍取火」傳統儀式之外，並透過窺陽管以及圭表等觀測裝置，讓來訪遊客親自體驗一年一度「立竿不見影」的夏至日特殊景象，歡迎天文國內外團體與遊客來太陽館共襄盛舉。

直播 嘉義 高跟鞋教堂

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