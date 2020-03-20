感謝醫護人員抗疫 他捐價值200萬熬雞精膠囊
勤億蛋品公司為感謝醫護人員抗疫辛苦，今天捐贈市價超過200萬，1千盒日式熬雞精濃縮膠囊給嘉義市政府，轉贈各醫療單位，市長黃敏惠稱讚，嚴峻疫情越能看見最美丶最溫馨的人心。
嘉義市衛生局表示，1000份熬雞精禮盒，下周將分贈嘉義市西醫丶中醫丶牙醫等基層診所，及4家防疫醫院。
「最壞年代也是最好年代！」黃敏惠表示，疫情雖緊繃，但處處有溫暖，這段時間國內許多企業都伸出援手丶慷慨解囊，勤億蛋品公司不僅長期提供嘉義人就業機會，這次捐贈雞精膠囊禮盒，為醫護人員打氣，真的是有情有義丶與全民共同抗疫。
勤億蛋品公司董事長古榮海表示，從過年傳出疫情以來，國內外醫療人員都在極大壓力下，全力對抗疫情，他身為嘉義人，40年前從嘉義開始打拚創業，一直想要如何為這個社會做一點事，日前才想起公司生產的「日式熬雞精濃縮膠囊」，應該可以幫助醫護人員提振精神丶補充營養。
古榮海低調說明，原本只聯絡嘉義市衛生局，協助轉贈醫護人員，沒想到市政府幫忙召開記者會，他真心認為只是為社會盡一點力丶幫醫護人員打氣，更期許疫情儘快結束。
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