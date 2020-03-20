謝銘祐寫校歌 台南第一所用台語傳唱校歌的學校

在正興建中的台南市安南區九份子國民中小學，預計110學年度招生，並獲在地音樂家謝銘祐首肯，將幫學校創作校歌，也是第一所用台語來傳唱校歌的學校。

台南市九份子國中小新設校籌備處主任康晉源今天表示，是在葉姓友人的牽線下，獲得謝銘祐的同意，為新校創作台語校歌。九份子國中小是台南第一所國中小，也是第一所以台語為校歌的學校，深具意義。

音樂製作及詞曲創作人謝銘祐，2000年回到故鄉台南，沒事就在台南大街小巷穿梭，自稱「府城流浪漢」。2013年以專輯「台南」，拿下第24屆金曲獎「最佳台語專輯、最佳台語男歌手」雙冠王；2017年再以專輯「舊年」獲得第28屆金曲獎最佳台語男歌手獎。

謝銘祐說，幼年時曾住在安南區，對於台江這塊土地充滿回憶與感情，因此在聽到康校長的邀約後，隨即一口答應，將首次為學校創作校歌的機緣，獻給在地的九份子國中小。

謝銘祐表示，與康晉源對話後，決定以台江文化為底蘊，連結學校發展國際教育的願景，做為歌詞的創作方向，配合3拍子曲調，呈現國中小校園活潑多元的氛圍。整個曲目已有大致雛形，配合學校的招生期程，近期就可產出，等學校正式招生，將到校免費教唱，共同見證九份子創校的歷史性一刻。

康晉源說，目前新校工程進度微幅超前，持續朝110學年度正式設校招生的目標邁進，而隨著校園新建校舍的啟動，也帶動了整個重劃區的加速開發。籌備處除了督促工程進度外，也積極進行各項設校前的準備工作，並朝雙語學校目標規畫。