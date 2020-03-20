全球疫情可能帶來飢荒 學生體驗飢餓捐出餐費獻愛

雲林縣文生中學響應世界展望會「飢餓三十人道救援行動」，116位學生12小時不進食，體驗糧食短缺兒童之苦，並捐出一日餐費共萬餘元，救援面臨飢荒的兒童，今年因疫情蔓延，為避免群聚感染風險，取消集體飢餓體驗，改以文宣廣播，表達「無食方知有食福」的心情，一樣獲得同學熱烈回響。

過去飢餓三十行動，都由上百人聚集，共同體驗飢餓苦，今年受疫情影響，已配合實施5年的文生中學不再群聚挨餓，學生發揮創意，運用廣播系統在每節下課，分享世界兒童的需要與飢餓三十的意義。

同時製作大批海報，把每個班級對苦難國家的兒童，正處於戰亂飢荒危機之中的苦，透過海報文宣向全校師生宣傳，號召募集善款，讓體驗飢餓的學生不需聚集，一樣接收到激發心心的感動故事，進而付出愛的行動。

世展會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，31屆「飢餓三十」去年底開跑，受疫情影響，參與的學校和人數，或是捐款數都明顯衰退，希望在全球許多國家孩童，處在疫情危難，面對可能帶來的飢荒，更需要大家的關懷和援助，這段期間可透過不聚集方式，或個人居家飢餓的體驗，以行動持續幫助危飢的生命。

文生中學學生透過網路一同宣誓，響應「飢餓12」救援兒童的決心，校長呂松林說，疫情升溫但愛心不能降溫，學生改變體驗形態展現愛的行動，揪感心。