10多名公務員有出國 黃偉哲：要求自主管理、居家檢疫

新冠肺炎疫情肆虐全球，日前台南市政府有2名公務人員不聽上層勸阻執意出國，讓台南市長黃偉哲震怒喊「不要成為防疫豬隊友」，據悉，台南市政府本月出國的公務員有10多人，目前都已返台，但府內傳出有人在土耳其升三級警示前返台就直接回工作崗位，讓基層議論紛紛，擔心有感染風險，黃偉哲表示，已請有旅遊史的公務員做好自主管理、居家檢疫。

日前市府1名公務員3月6日到冰島、芬蘭、瑞典度蜜月，當時這些國家還未列入警戒，雖然單位主管有勸導別出國，但他仍決定出國。另名公務員3月14日到土耳其旅遊，主管也有勸阻，但該員認為休假是權益仍堅持出國。黃偉哲18日得知後，立即要求他們返台，「公務員是防疫急先鋒，不要成為防疫豬隊友」，2人今天都已回台，必須居家檢疫14天。

這兩天府內也盛傳1名公務員現在仍於冰島未返台，卻未向上呈報，還有另名公務人員在本月6日從土耳其返國，並直接回到工作崗位，雖然當時還未列入三級警戒，但由於疫情日趨嚴峻，讓同事都感到惶恐，深怕會有感染風險。

對此，黃偉哲表示，目前掌握到的訊息為所有出國的市府公務員都已返台，旅遊地點包括歐美國家、土耳其、埃及等，只要是3月17日之前回來的都請他們自主健康管理，17日之後返台的必須居家檢疫，請大家放心。