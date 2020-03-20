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新冠肺炎影響 雲林4家業者申請減班休息
新冠肺炎疫情嚴峻，雲林縣府勞工處近來接獲4家業者提出減班休息申請，員工每個月減少6天班，影響人數約39人。
雲林縣勞工處長張世忠表示，3月起陸續接到3家餐飲業者和1個休閒產業提出減班休息申請，其原因為受到疫情影響，民眾減少消費行為，因而暫時調整人力，但減班期間雇主給勞工的薪資，不能低於基本薪資2萬3800元。
申請減班的餐飲業者透露，受疫情影響，今年農曆過年後，民眾外出聚餐意願降低、公司行號也取消春酒或餐敘，導致生意減少5到7成，因此不得不減班，降低成本。
休閒產業業者則說，民眾因為疫情現在不太外出旅遊，因此協調人力，從原本一個上班2人，現在改為1人或是部分時間休館。
張世忠指出，目前尚未接獲業者大量裁員、資遣的申請，如有接獲民眾相關檢舉，勞工處將依勞基法展開調查，縣府也會主動關心縣內旅宿業者和公司行號營運狀況，並適時給予協助。
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