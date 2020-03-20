民眾搶購衛生紙出貨暴增3成 業者：原料充足大家勿慌

兩天來，各地賣場搶購衛生紙，衛生紙業者說，完全是預期心理造成，強調目前不論紙漿或原紙等原料，都相當充足，民眾大可不必恐慌搶購囤積。雲林地檢署也將加強查緝，若有出現囤積或哄抬一定依法嚴辦。

疫情擴大，台灣宣布限制入境，引起民眾恐慌，各賣場出現搶購囤積物資風潮，以都會區較嚴重；但雲林縣各大賣場、超市兩天來也出現搶購，以泡麵和衛生紙為多，店員補貨補到手軟，全聯、家樂福等今天仍可見民眾搶購，衛生紙、泡麵、奶粉、餅乾等民生用品幾乎被掃空。

家樂福中區公關部經理胡志光說，兩天來銷售量與進貨量比以往都成長2到3成。陳姓店員也說，衛生紙和泡麵每個架位，平均3、40分鐘就得補一次。

幾位民眾說，他們也不想搶購，但看大家都在買，不跟著買還真有點擔心，他們不會像國外那樣瘋狂搶購，多少買一點也算安自己心。

雲林人口較多的虎尾鎮和麥寮鄉，鎮長丁學忠及鄉長蔡長昆表示，物資都很充足，尤其農作物更是多到買不完，農產豐肥又便宜，正是多吃蔬果增強免疫力的大好時機，畢竟不能天天吃泡麵吧。

北港邦尼熊衛生紙公司董事長吳品峰表示，到目前為止包括原紙或紙漿的原料都十分充足，沒有缺貨之虞，所以搶購完全是民眾恐慌的預期心理造成的。

吳品峰表示，因民眾搶購，近日來出貨量比平常多出約3成，工廠的生產情況目前都很正常，供貨都沒問題，大家實不必過度恐慌。