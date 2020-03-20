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民眾搶購衛生紙出貨暴增3成 業者：原料充足大家勿慌
兩天來，各地賣場搶購衛生紙，衛生紙業者說，完全是預期心理造成，強調目前不論紙漿或原紙等原料，都相當充足，民眾大可不必恐慌搶購囤積。雲林地檢署也將加強查緝，若有出現囤積或哄抬一定依法嚴辦。
疫情擴大，台灣宣布限制入境，引起民眾恐慌，各賣場出現搶購囤積物資風潮，以都會區較嚴重；但雲林縣各大賣場、超市兩天來也出現搶購，以泡麵和衛生紙為多，店員補貨補到手軟，全聯、家樂福等今天仍可見民眾搶購，衛生紙、泡麵、奶粉、餅乾等民生用品幾乎被掃空。
家樂福中區公關部經理胡志光說，兩天來銷售量與進貨量比以往都成長2到3成。陳姓店員也說，衛生紙和泡麵每個架位，平均3、40分鐘就得補一次。
幾位民眾說，他們也不想搶購，但看大家都在買，不跟著買還真有點擔心，他們不會像國外那樣瘋狂搶購，多少買一點也算安自己心。
雲林人口較多的虎尾鎮和麥寮鄉，鎮長丁學忠及鄉長蔡長昆表示，物資都很充足，尤其農作物更是多到買不完，農產豐肥又便宜，正是多吃蔬果增強免疫力的大好時機，畢竟不能天天吃泡麵吧。
北港邦尼熊衛生紙公司董事長吳品峰表示，到目前為止包括原紙或紙漿的原料都十分充足，沒有缺貨之虞，所以搶購完全是民眾恐慌的預期心理造成的。
吳品峰表示，因民眾搶購，近日來出貨量比平常多出約3成，工廠的生產情況目前都很正常，供貨都沒問題，大家實不必過度恐慌。
雲林地檢署今天下午邀集警調單位針對疫情相關的囤積或哄抬物價開會討論，主任檢察官黃怡華說，除將會加強緝查，也呼籲民眾切勿借機囤積，一旦查獲將依法嚴辦。
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