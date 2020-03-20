新冠肺炎影響蘭花外銷沒有出路 蘭協「爆炸性的災難」

新冠肺炎疫情全球延燒，台灣蘭花外銷受到重創，台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼表示，台灣蘭花一年外銷金額是2億美金，但從3月以來因很多國家封鎖，蘭花目前幾乎是沒有出路，可以用「爆炸性的災難」來形容，但很多人搶物資就是不會搶買花，花卉產業在疫情中是最不會被關注的，即使景氣復甦也會排在最後，希望政府看到業者心聲，伸出援手協助。

台南市農業局表示，針對蘭花業者困境已開會研討，將提出四大方案向中央爭取，包括蘭花產業紓困貸款計畫、蘭花外銷運費獎勵計畫、蘭花業者聘僱勞工獎勵計畫、產期調節及多元輔導方案，以協助業者度過疫情難關。

曾俊弼表示，台灣蘭花外銷都是計畫性生產，像美國市場母親節是旺季，美國下訂後，台灣業者出口種苗，在溫室栽植後，銷到市場上，但從3月起，美國市場蘭花就銷不出去，溫室沒有空間再進新的種苗，台灣業者就接不到訂單，蘭花盛開後不可能存放，只等眼睜睜著看著蘭花報銷。

曾俊弼說，日本311地震只有日本單一市場受影響，這場新冠肺炎是全球性災難，各國憂心疫情蔓延，紛紛封鎖國境，不論是空運或海運航班不是取消就是減少，最近運費翻漲2、3倍，還不一定搶得到，疫情影響還看不到底，是業者最大的擔憂。