台南永康圖書館教民眾自製「多肉組合可愛盆栽」

台南市永康區圖書館明天將推出「多肉組合盆栽DIY課程」，讓民眾民眾學習體驗邊喝茶邊觀賞盆栽氛圍，推廣民眾休閒、順便提升特色專區圖書借閱量。

永康區公所表示，多肉組合盆栽DIY課程請來講師張玉珊教導以各種顏色盆栽、小公仔、細石子及多肉植物組合成充滿療癒氣息的「超可愛多肉組合盆栽」，提升民眾休閒生活品質。

課程明天下午兩點到4點在永康社教中心4樓第三研習教室開課，4樓有永康區圖書館特色專區，收錄相當多家庭手藝、飲食及烹飪、旅遊等相關書籍，為推廣館藏特色推出茶藝及多肉盆栽製作生活講座，活動訊息可查詢臉書官網專頁。

圖書館表示，為配合防疫，參與課程民眾應全程戴口罩，進館前測量體溫並提供酒精、塑膠透明手套，讓民眾安心研習，民眾如有呼吸道症狀或身體不適情況請勿參加。

區長張睿民指出，強化圖書館特色是本年重點項目，透過講座、書展等多元推廣方式讓民眾了解永康區圖特色館藏，增加使用率，防疫期間相關措施，也要請民眾配合。