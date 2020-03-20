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不受疫情影響 馬稠後產業園區後期招商廠商反應熱烈

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁主持鹿草鄉馬稠後產業園區後期開發首場招商說明會。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁主持鹿草鄉馬稠後產業園區後期開發首場招商說明會。記者魯永明／攝影

嘉義縣鹿草鄉馬稠後產業園區後期開發工程，去年12月總統蔡英文主持動土典禮，園區以「智慧健康照護」及「智慧精密機械」做發展主軸，規畫全國唯一智慧健康照護園區，縣府下午在創新學院舉辦首場招商說明會，標售每坪4萬2000元至4萬5000元間，全台最便宜，6月公告標售，近150名廠商代表參加，反應熱烈。

「投資不會受疫情影響！」台灣機械工業同業公會副理事長魏坤池帶各地廠商會員代表參加，他看好馬稠後園區後期招商，他說，地價便宜，交通便利，生活機能佳，許多會員有意標售投資。

招商碰上疫情，廠商戴口罩進場手部消毒，縣府安排梅花座席分隔廠商，縣長翁章梁說，馬稠後後期共343.83公頃，縣府與台糖合作開發，縣府分配111.7公頃土地，台糖分配100.7公頃，縣府標售，台糖地只租不售，預定111年完成公共設施，113年完成開發，廠商建廠，縣府設單一窗口一條龍服務。

中美貿易大戰，寸土寸金西部走廊，馬稠後最適合台商投資，作中科及南科產業輔助園區，形個完整產業鏈，縣府對開發設廠生產營運5年內，應納地價及房屋稅，各補助50%、40%優惠。

開發單位夆典科技開發及台糖代表簡報，園區規畫最小坵塊面積500坪，最大坵塊逾5000坪，園區將進入環評大會審查，目前開發土地取得程序未完成，公共工程未執行，現況維持農業使用。

台糖農場開發的馬稠後園區共428.57公頃，88年完成報編，第一期84.79公頃，103年動工，105年完成公共設施土地完售，共33家廠商進駐；後期建設，是繼大埔美精密機械園區一、二期及馬稠後一期，縣府開發的第4座園區，前3座園區土地完售。

招商碰上疫情，廠商戴口罩進場手部消毒，縣府安排梅花座席分隔廠商。記者魯永明／攝影
招商碰上疫情，廠商戴口罩進場手部消毒，縣府安排梅花座席分隔廠商。記者魯永明／攝影

疫情 大埔

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