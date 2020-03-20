不受疫情影響 馬稠後產業園區後期招商廠商反應熱烈

嘉義縣鹿草鄉馬稠後產業園區後期開發工程，去年12月總統蔡英文主持動土典禮，園區以「智慧健康照護」及「智慧精密機械」做發展主軸，規畫全國唯一智慧健康照護園區，縣府下午在創新學院舉辦首場招商說明會，標售每坪4萬2000元至4萬5000元間，全台最便宜，6月公告標售，近150名廠商代表參加，反應熱烈。

「投資不會受疫情影響！」台灣機械工業同業公會副理事長魏坤池帶各地廠商會員代表參加，他看好馬稠後園區後期招商，他說，地價便宜，交通便利，生活機能佳，許多會員有意標售投資。

招商碰上疫情，廠商戴口罩進場手部消毒，縣府安排梅花座席分隔廠商，縣長翁章梁說，馬稠後後期共343.83公頃，縣府與台糖合作開發，縣府分配111.7公頃土地，台糖分配100.7公頃，縣府標售，台糖地只租不售，預定111年完成公共設施，113年完成開發，廠商建廠，縣府設單一窗口一條龍服務。

中美貿易大戰，寸土寸金西部走廊，馬稠後最適合台商投資，作中科及南科產業輔助園區，形個完整產業鏈，縣府對開發設廠生產營運5年內，應納地價及房屋稅，各補助50%、40%優惠。

開發單位夆典科技開發及台糖代表簡報，園區規畫最小坵塊面積500坪，最大坵塊逾5000坪，園區將進入環評大會審查，目前開發土地取得程序未完成，公共工程未執行，現況維持農業使用。