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鎖國前大撤退？星馬交界的「國境抉擇」

大成商工推出全美語餐飲教學 培育出國際水準的小廚師

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
大成商工推出全美語餐飲教學，學生學習用美語溝通並學做各種歐式餐點。記者蔡維斌／攝影
大成商工推出全美語餐飲教學，學生學習用美語溝通並學做各種歐式餐點。記者蔡維斌／攝影

雲林縣大成商工培育首批國際餐飲種子學生，一年多來和吳爾夫文教機構合作，委由外師以全美語教導烹煮異國料理，不僅廚藝有成，美語的聽和講能力也精進，配合縣府「青年領航」政策，待疫情過後將把學生送澳洲研習，培育國際級廚師，提升教學國際化。

校長鄒紹騰指出，為提升職校生美語能力，去年起和吳爾夫文教機構合作，由董事長吳爾夫親率美語團隊駐校推動美語學習營隊並設計各種國際視訊交流會議課程，一年多下來，大大提升了學生的外語能力，校方更跨科甄選30多名美語種子餐飲學生，以全美語餐飲課程培訓，除學會異國料理技巧，也能以美語在廚房溝通。

今天首度模擬外國餐廳廚房實境，由老師以美語教學生烹煮外國料理，第一道香噴噴的松露肉丸出爐，讓老師品嘗鮮美的法國料理，大飽國口福，連來自南非的外師Elsa也豎起大母指連連說讚，負責美語教學的Elsa說，她一再告訴學生「態度決定成敗！」並要大家放膽地表達自己，就可突破許多語言障礙。

每位學生在廚房勤作筆記，記錄著完整的中英版廚技，學生能用簡單的美語對話，蔣汶祐、廖承竣說，餐飲學的專有名詞很多，除了學作菜，回家還得勤背單字，廚房最常用的蔥蒜、辣椒及基本菜名、食材都已能琅琅上口，很辛苦卻是有趣的經驗，他們嚮往能出國深造廚藝。Elsa也鼓勵大家，只要肯努力一定可實現夢想。

輔導主任廖昭棠說，透過節奏韻律、影片賞析及英語遊戲，讓大家在快樂中學會歐式餐點及西式餐桌禮儀，提早接觸專業化、生活化英語字彙，將來可適應國際化、全球化的職場環境，學生受益無窮。

吳爾夫表示，配合雲林縣府「青年領航雲林上場」成立澳洲技職大使參訪團，待疫情緩和將赴澳洲技術學院（TAFE）見學，拓展學生視野與國際能見度。

大成商工推出全美語餐飲教學，學生學習用美語溝通並學做各種歐式餐點。記者蔡維斌／攝影
大成商工推出全美語餐飲教學，學生學習用美語溝通並學做各種歐式餐點。記者蔡維斌／攝影
來自南非的外師Elsa負責美語教學，她一再告訴學生「態度決定成敗！」鼓勵學生大膽自我表達，即可宊破語言障礙。記者蔡維斌／攝影
來自南非的外師Elsa負責美語教學，她一再告訴學生「態度決定成敗！」鼓勵學生大膽自我表達，即可宊破語言障礙。記者蔡維斌／攝影
大成商工學生除了學會用美語在廚房溝通，並製作出風味絕佳的法式斗理，來自南非的外師Elsa也豎起大母指，連連稱讚。記者蔡維斌／攝影
大成商工學生除了學會用美語在廚房溝通，並製作出風味絕佳的法式斗理，來自南非的外師Elsa也豎起大母指，連連稱讚。記者蔡維斌／攝影
大成商工學生除了學會用美語在廚房溝通，並製作出風味絕佳的法式斗理，來自南非的外師Elsa也豎起大母指，連連稱讚。記者蔡維斌／攝影
大成商工學生除了學會用美語在廚房溝通，並製作出風味絕佳的法式斗理，來自南非的外師Elsa也豎起大母指，連連稱讚。記者蔡維斌／攝影

澳洲 疫情 青年

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