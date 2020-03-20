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改善熱島效應 台南綠屋頂補助開跑

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局辦理綠屋頂節能降溫改造補助計畫啟動，期改善熱島效應。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局辦理綠屋頂節能降溫改造補助計畫啟動，期改善熱島效應。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局為改善都市熱島效應，辦理綠屋頂節能降溫改造補助計畫，對象為政府機關、學校、里（社區）活動中心等公有建築、集合式住宅、公寓大廈、商辦大樓等; 並至少補助5處以上，採階段式申請與審查評分結果，依優先順序補助，總補助經費300萬。

市長長黃偉哲表示，建構低碳城市及打造永續家園是市府對於市民不變的承諾，也是團隊共同努力的目標。今年延續綠屋頂節能降溫改造補助，使申請單位可利用閒置屋頂植栽綠色植物，延長建築物使用壽命、增加都市綠化率及隔熱降溫效果，共創永續家園。

環保局長謝世傑說，推動綠屋頂多年，已補助13基地，如東區崇學國小、北區文元國小、仁德區公所、華爾街資訊大樓等，設置綠屋頂，總綠化面積達1231. 22平方公尺，每年固碳量約2981公斤，用電量減少9萬多度。

環保局歡迎有意願且符合資格的民眾及單位踴躍申請，相關文件可至環保局首頁/最新消息/訊息公告/「109年臺南市綠屋頂節能降溫改造補助計畫」 (https://web.tainan.gov.tw/epb/News.aspx?n=15999&sms=17537)下載，若有相關問題，可撥打環保局06-2686751分機267洽詢，有專人服務。

綠屋頂 建築 華爾街

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