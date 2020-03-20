莿桐鄉新建埔尾多功能活動中心 縣府加碼補助500萬元

雲林縣莿桐鄉公所獲得前瞻補助2772萬，興建埔尾多功能活動中心，前年中央核定，但工程因成本上漲，已流標13次，為讓工程順利，雲林縣長張麗善指示，加碼補助5百萬元。

張麗善說，雲林縣老年人口截至109年02月底止計有12萬6924人，佔總人口數18.65%，為全臺灣第二老縣市，其中莿桐鄉老年人口比例高達18.87%，為落實在地老化，建構普及長照據點刻不容緩。

她表示，埔尾多功能活動中心工程2772多萬元，衛生福利部補助2495萬元，縣府及公所負擔配合款277萬元，未來可提供複合型服務中心，包括日間照顧及小規模多機能等長照服務，期望能滿足社區民眾多元化需求。

另外，雲林縣政府為照顧縣內老人，持續推動長期照顧服務，全縣目前已有23處日間照顧中心及小規模多機能活動中心，還有15家居家服務單位、109處長青食堂、132處社區照顧關懷據點，更有全國第一多27處的家庭托顧據點。