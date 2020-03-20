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台南應用科大「完全變態」商品設計畢業展 下午開幕

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南應用科技大學第109級商品設計系畢業成果展下午開幕，此次展覽以「完全變態」為主題，發想自許多生物於成長過程中，會經歷迥異的型態與外貌轉變，「這樣的奇妙過程如同進行設計脈絡推演，過程中嘗試並磨練出最終成果」。

這次畢業成果展呈現「產品設計」與「工藝設計」兩大專業特色，132名學生規畫43個主題。有互動設計、環保設計、生活輔具、趣味玩具與工藝設計等；畢業展代表作品有利用連桿原理使寵物能自由趴臥與簡易拆裝背帶的寵物癱瘓輔具- 「派皮跑跑」、針對銀髮族所設計的慢速運動組-「咔慢欸」、以永續考量之組裝和拆解的行李箱設計-「RHITA」，使用琺瑯呈現細菌繽紛姿態的「BACTERIA」、為表達人類對地球的破壞，用詩意表達的燈飾「末世」，以及將人聲轉換美麗圖像並搭配AR互動的產品設計-「`S VOICE」。　

活動總召張文維指出，此次主視覺設計運用3D與渲染軟體製作，以黏土雕塑出不規則型態，「意味著轉變過程中，每次改變都難以定義最終的好壞，但這也代表我們必須有面臨挑戰與解決問題的能力，摸索、蛻變而終破蛹時重生」；成果展先在台南南紡購物中心4F 樂活廣場展出到3月24日，每天上午11點到晚上10點歡迎各界廠商企業與民眾參觀。

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