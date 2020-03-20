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台糖辦「捐血週」送果寡糖衛生紙 鼓勵民眾捐血救人

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台糖發動員工捐血辦「捐血週」，號召民眾加入捐血救人。圖/台糖提供
台糖發動員工捐血辦「捐血週」，號召民眾加入捐血救人。圖/台糖提供

「防疫不可歇，熱血不可缺！」新冠肺炎疫情衝擊，全台血庫拉警報，台糖公司號召民眾挽袖捐血，與台南新營捐血室合作舉辦「捐血週」，下周一23日起至28日捐血民眾贈送台糖果寡醣與情人衛生紙一串12包，首日前50名還可獲得100元台糖加油優惠券，期盼社會大眾在防疫之餘也能挽袖捐血挺身救人。

台糖油品事業部表示，以成為「愛心加油站」為己任，旗下73座加油站固定期間與華山、創世、家扶及伊甸等10個基金會舉辦公益活動，每年舉辦「捐血日」號召員工與民眾捐血。

油品事業部執行長徐繼聖表示，今年因新冠肺炎疫情衝擊血庫量，為紓解血荒，原定舉辦捐血日特別擴大為「捐血週」，並準備了台糖果寡醣及情人衛生紙等「居家潔身雙寶」作為捐血禮，讓捐血民眾清潔身體，也能增加體內益菌以抗疫，期望拉長捐血活動日及豐富禮品的雙管齊下，可以募集超過600袋熱血挹注血庫。

台南捐血中心指出，為提供民眾安全捐血環境，各捐血點均落實體溫測量、手部消毒及健康問診的防疫措施，並加強捐血場所通風及增加消毒頻率，以確保民眾在安全無虞的環境中完成捐血。另提醒民眾如於捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡速就醫並撥打專線通知捐血中心；而自中央流行疫情指揮中心公布之二級及三級旅遊警示地區返臺之民眾，以及曾被確診感染新型冠狀病毒或曾與確定病例之密切接觸者，請暫緩捐血28天。

捐血中心 新冠肺炎 衛生紙

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