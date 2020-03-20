台南推區里防疫獎勵 訪世界級景點免出國
新冠肺炎疫情延燒，台南市政府除呼籲市民暫緩出國旅遊計畫，並對配合辦理防疫的績優區里祭出獎勵，提供100個「世界之最」景點旅遊補助，到台南的世界級景點健康出遊。
台南市長黃偉哲今天宣布，依據「台南市獎勵區里配合嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫政策實施計畫」，對於積極協助居家檢疫工作、協助資助或發放防疫物資、配合環境衛生整理及其他有助防疫工作者，提供獎勵方案。
黃偉哲表示，符合條件者可由里辦公處結合市府「世界之最」景點旅遊辦理社區觀摩，提供100案活動經費，每案最高新台幣2萬5000元。台南有很多個世界級景點，包括龍崎月世界的白堊泥岩自然地景、關子嶺的泥漿溫泉等，不用出國就可有世界級的享受。
他說，市府將不會再准許公務人員於防疫期間出國旅遊，也呼籲里、鄰長不要帶民眾出國。這項獎勵也是感謝里、鄰長配合政府防疫政策。大家可以參訪台南好的景點，不用擔心出國染疫風險或接受居家檢疫。
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