黃偉哲：多買台南好麵 不必搶購泡麵

新冠肺炎疫情延燒，台南市長黃偉哲呼應行政院長蘇貞昌在臉書的信心喊話，今天在台南市政府示範煮麵，希望民眾多買台南特色好麵，不必搶購泡麵。

黃偉哲上午在開始跑行程前，特地在市府內擺放來自各農會的特色好麵商品，並當場煮麵條、撈起後拌入芝麻醬料，即享用起美味的芝麻醬拌麵。他呼籲民眾不用到賣場瘋搶泡麵，可以向農會訂購就好。

黃偉哲表示，昨天看到有民眾開始搶購民生物資相關報導後，本來就想趁機為農民促銷；剛好蘇貞昌也在臉書（Facebook）貼文對民眾信心喊話，歡迎民眾繼續買，可以振興經濟，所以就把相關的促銷訊息貼到蘇貞昌臉書專頁，後來引起很好迴響，讓他感到很驚喜。

他說，台南有很多優質農產品入麵，像菱角、芝麻、芒果、蓮藕、酪梨籽，民眾購買不但可帶動在地經濟，也可讓農民得到好處，更重要的是，這些麵都是不含防腐劑的好麵，下鍋煮一下，比泡泡麵還快。大家搶泡麵吃得那麼累，不如來吃台南好麵。