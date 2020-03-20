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防疫旅遊！黃偉哲宣布：祭2萬5千元經費給里辦公室

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲今宣布積極配合防疫工作的里辦公室，可提出結合台南市「世界之最」的8處景點旅遊計畫，申請2萬5千元的活動經費。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲今宣布積極配合防疫工作的里辦公室，可提出結合台南市「世界之最」的8處景點旅遊計畫，申請2萬5千元的活動經費。記者鄭維真／攝影

台南市長黃偉哲今宣布積極配合防疫工作的里辦公室，可提出結合台南市「世界之最」的8處景點旅遊計畫，每里可申請2萬5千元的活動經費，預計提供100筆經費，一方面希望大家積極抗疫，另方面鼓勵在國內旅遊，不一定要出國才能看到世界級景觀。

黃偉哲指出，中央流行疫情指揮中心已公布，非必要前往第三級旅遊警示國家或地區的人，返國後接受隔離或檢疫，不可領補償，並加徵必要的費用，台南市民若沒有必要應暫緩或取消出國計畫，若仍須出國也應謹慎抗疫，採取必要防護措施，同時呼籲里長、鄰長不要率里民出國，只有市民共同配合齊心抗疫，才能杜絕防疫破口。

為鼓勵大家在此時積極防疫，只要配合防疫等，可由里辦公處提出結合台南市「世界之最」的景點旅遊及社區觀摩旅遊計畫，向民政局申請2萬5千萬元的活動經費，預計提供100筆經費共250萬元，給予適度回饋。不過，若要搭乘遊覽車出遊，必須在疫情緩和之後。

民政局指出，該筆經費可讓里長、里幹事帶里民到台南市「世界之最」景點旅遊，獎勵積極協助防疫工作的里，同時藉此行銷台南景點。

台南市「世界之最」的旅遊點包括地表最大的小吃博物館「台南市各式美食」、全台唯一仍在運作的古老瓦盤鹽田「北門井仔腳」、世界級白堊泥岩地景「龍崎月世界」、「關子嶺泥漿溫泉」、世界級親水公園「河樂廣場」、「奇美博物館」、世界烘豆冠軍「握咖啡」、世界咖啡拉花冠軍「艾咖啡」。

另外，對於推行防疫有功的人員包括里長、鄰長、區公所人員等將頒發獎項並列入績效考核；若不配合防疫政策，造成防疫破口的人也會酌減核給地方發展的專案經費，例如健康生活、特殊節慶活動等，里鄰不會列入表揚名單。

台南市長黃偉哲今宣布積極配合防疫工作的里辦公室，可提出結合台南市「世界之最」的8處景點旅遊計畫，申請2萬5千元的活動經費。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲今宣布積極配合防疫工作的里辦公室，可提出結合台南市「世界之最」的8處景點旅遊計畫，申請2萬5千元的活動經費。記者鄭維真／攝影

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