防疫視同作戰 雲林兩議員捐2百件防水隔離衣給消防局

新冠肺炎疫情持續延燒，全國各地醫療院所、衛生、消防等單位都面臨物資缺乏問題，雲林縣議員李建昇、林岳璋今天共同捐贈2百件防水隔離防護衣給雲林縣消防局，盼望與第一線警消人員共同防疫。

消防局緊急救護科科長林進龍說，約2、3個禮拜前隔離衣要價每件70元，直到近期疫情爆發後，各單位需求提升，價格也跟著漲到每件100多元。

他提到，現在消防局23個分隊，每個分隊每天可分配到2件以上的安全庫存用量，隔離衣主要是接獲返台居家隔離者，若隔離期間發燒不適，救護人員前往載送時得穿戴，一次出勤穿完即丟約需要消耗2、3件隔離衣。

雲林消防局長林文山說，隔離防護衣雖在安全用量但仍有需求，李建昇、林岳璋兩位議員也都是義消，今天感謝他們捐贈一批隔離衣，作為載送疑似新冠肺炎患者到院前緊急救護勤務使用，讓消防弟兄免除被感染或擴散的恐慌與疑慮。

李建昇表示，不論醫護或警消人員，在第一線非常辛苦也暴露在高感染風險，防疫如同作戰，籌措防疫物資是希望拋磚引玉，讓大眾更能體諒在第一線防疫的人員，也盼這些隔離衣只是備而不用。