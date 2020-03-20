公私協力防疫 康黃金慈善愛心捐額溫卡給上萬學生

健康自主管理是防疫的首務，為讓學生做好健康管理，台南市議員林美燕與南市婦女聯會、康黃金慈善愛心協會合作，今天捐贈1萬5000片額溫卡給南區及安平區國中小學生，自我體溫量測。

市長黃偉哲表示，新冠病毒感染的臨床症狀不具特異性，大多數個案以「發燒」和「乾咳」為主，「額溫卡」可協助學生注意自己身體狀況，若有發現異常情形，再進一步以耳溫槍進行確認。他說，每天學校都動員老師、志工為學生量體溫，除耗時也耗費人力，透過額溫卡，讓學生在上學前先量體溫，也可節省時間與人力。

林美燕說，台南市婦女聯會、康黃金慈善愛心協會多年來幫助弱勢家庭，寒暑假免費提供營養午餐給東區、南區、安平區弱勢家庭孩子，春節也免費提供年菜，這次響應市長的公私協力共同防疫理念，捐1萬5000片額溫卡，讓孩子做好健康管理，防疫自己來。