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新冠肺炎蘭花外銷重創 花農自立救濟外銷蘭花免費看
新冠肺炎疫情影響全世界，台灣蘭花難以外銷近7成受到影響，台灣蘭花產業聯盟發展協會理事長吳柏昌結合10多位蘭花農，位在台南市山上區的台灣蘭科植物園自辦蘭花展，展出200多種罕見外銷的蘭花品種共2000多株，還推出買一送一的優惠，鼓勵民眾不必出國就可以欣賞到在國外才能看得到的罕見蘭花。
吳柏昌表示，策略聯盟主要是外銷，一年外銷超過300萬株，從新冠肺炎疫情後，今年2月開始，外銷訂單幾乎都被取消，即使用訂單，運費也翻了好幾倍，且要訂也訂不到，影響超過7成，且後續可能會更慘，加上不只國內的台灣國際蘭展延期，英國及加拿大等國際蘭展，不是取消就是延期，推展也就出了問題。
新冠肺炎也無法出國，為了讓國人在防疫期間，可以抒解壓力，在國內就可以欣賞到蘭花，且都是以往只能在國外 看得到的外銷品種，如有牛奶香味的腋唇蘭，軛瓣蘭，黑毛石斛，仙人指蘭，卡多麗亞蘭，藍天使，三唇瓣蘭，大唇蝴蝶蘭等。
吳柏昌說，春季蘭展從3月20日至4月5日，這段時間免費觀賞，還有蘭花買一送一，還有蘭花餐廳可以喝咖啡用餐，以及花藝布置，在戶外賞花有花香咖啡香，抒解壓力，用特惠價格，把喜歡的蘭花帶回家。
地點位在台南市山上區玉豐里牛稠埔11之2號，電話（06）5781358
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