還在搶泡麵？黃偉哲祭妙招 網友秒讚：我要這個！

新冠肺炎疫情擴大，引起部分民眾恐慌，開始搶衛生紙、搶泡麵囤貨，台南市長黃偉哲靈機一動，在臉書上傳一段介紹台南農會所推出的各式特色麵，包括芝麻麵、蓮藕麵、火龍果麵等，「吃泡麵不如吃台南好麵！」

黃偉哲說，台南農會有推出多種特色麵，所以他靈機一動，既然大家要搶泡麵，不如去農會訂台南好麵，昨天下午就把行銷影片上傳到粉絲頁，剛好行政院長蘇貞昌也鼓勵大家繼續搶買，振興經濟，他的團隊就將影音轉貼到院長臉書，獲得網友廣大回響。

黃偉哲表示，台南10款特色麵都和農產品結合，Q彈順口，包括關廟麵、芝麻麵、鹽水意麵、酪梨麵、火龍果麵、竹炭麵、芒果麵、菱角麵、蓮藕麵、金宋麵，不含防腐劑，不僅可幫助在地經濟，也能滿足民眾搶物資的心態，「有了台南好麵，何必搶泡麵！」

黃偉哲也提醒，其實不只是泡麵，各項民生物資都有足夠存量，無須囤積，請市民放心，「疫情當前，在家健康吃，我們一起攜手度過難關」。