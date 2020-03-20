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拚生存！北市永康商圈發行折價券
受新冠肺炎疫情影響，觀光產業大蕭條。台北市永康國際商圈30店家，30年來首度發行公益折費券，只要憑券至指定店家，消費滿百即享85折，盼能帶動商圈發展，使用期限至6月30日。
永康國際商圈3協進會理事長李慶隆表示，消費滿百憑券享85折，其中店家實收80%，並將提撥5%捐贈衛福部疾管署作為防疫基金。該折費券僅限永康商圈店家內用及外帶，不適用於外送平台。
目前已請在地店家於民眾消費時同步發行，另也尋求大安區在地53位里長、商家協助發行給消費者，盼能促進在地消費。該折價券適用店家共有30間，陸續增加中。
在地美髮店家表示，受疫情影響，整體營收跌近6成，加入公益折費券合作店家後，不少消費者持折券來店消費，拯救營收之餘也能做公益。
在地經營餐飲店30年的張老闆表示，疫情爆發至今，不少觀光客與在地民眾因恐慌而卻步，營收跌幅近7成，在折價券正式發行後，民眾憑券來店消費，營收回升2成，不無小補。
李慶隆說，疫情當前，全球陷入防疫危機，每位老闆壓力都很大，折價券自3月初正式推出，發行至今約半個月，已發出30萬張，目標在5月底前要發行100萬張，拯救永康國際商圈。
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