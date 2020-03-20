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荔枝椿象大爆發 嘉義縣有農民繳逾7千卵片賺逾3萬元

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，嘉義縣蟲害嚴重，縣府公告首次在山區4鄉鎮收購蟲卵，每片5元，至今半個月，農業處統計累計逾2萬片。圖／中埔鄉公所提供
荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，嘉義縣蟲害嚴重，縣府公告首次在山區4鄉鎮收購蟲卵，每片5元，至今半個月，農業處統計累計逾2萬片。圖／中埔鄉公所提供

春暖花開，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，嘉義縣蟲害嚴重，縣府公告首次在山區4鄉鎮收購蟲卵，每片5元，至今半個月，農業處統計累計逾2萬片，繳交數量最高紀錄是水上鄉黃姓農民，分6次共摘取7485片，每片14顆蟲卵，共可賺進3萬7425元，比工廠作業員月薪還多，農民除蟲害又可賺錢，笑呵呵。

荔枝椿象危害荔枝、龍眼樹及台灣欒樹、無患子行道樹，嘉縣比照彰化縣及嘉市府提供賞金收購卵片，每個卵片5元，收購承辦鄉鎮只限荔枝龍眼產區中埔、水上、番路及梅山鄉，其他鄉鎮市民眾也可繳交，水上鄉雖非荔枝龍眼產區，但蟲害嚴重，許多鄉民居家環境龍眼樹上可見荔枝椿象。

中埔鄉公所至今收購逾2萬片最多，隔壁水上鄉民繳交就占一半以上，繳交數量最多水上鄉黃姓農民，共分6次繳交7485片，黃姓農民種1公頃荔枝，未噴藥防治，樹上花穗吸引荔枝椿象產卵，他每天上午摘取，下午繳交賺外快。

中埔鄉公所農業課說，摘取蟲卵男女老少都有，摘取的蟲卵片，葉片上大多很規則的產14顆卵，有人繳交的卵片部分生出幼蟲要扣除，當天收繳拍照紀錄，交給清潔隊燒毀，收購期限到31日止。

荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，嘉義縣蟲害嚴重，縣府公告首次在山區4鄉鎮收購蟲卵，每片5元，至今半個月，農業處統計累計逾2萬片。圖／中埔鄉公所提供
荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，嘉義縣蟲害嚴重，縣府公告首次在山區4鄉鎮收購蟲卵，每片5元，至今半個月，農業處統計累計逾2萬片。圖／中埔鄉公所提供
春暖花開，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，嘉義縣蟲害嚴重，荔枝樹上長滿花穗 吸引荔枝椿象覓食產卵。記者魯永明／攝影
春暖花開，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，嘉義縣蟲害嚴重，荔枝樹上長滿花穗 吸引荔枝椿象覓食產卵。記者魯永明／攝影
春暖花開，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，嘉義縣蟲害嚴重，荔枝樹上長滿花穗 吸引荔枝椿象覓食產卵。記者魯永明／攝影
春暖花開，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，嘉義縣蟲害嚴重，荔枝樹上長滿花穗 吸引荔枝椿象覓食產卵。記者魯永明／攝影

農民 荔枝椿象

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