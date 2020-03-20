荔枝椿象大爆發 嘉義縣有農民繳逾7千卵片賺逾3萬元

春暖花開，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，嘉義縣蟲害嚴重，縣府公告首次在山區4鄉鎮收購蟲卵，每片5元，至今半個月，農業處統計累計逾2萬片，繳交數量最高紀錄是水上鄉黃姓農民，分6次共摘取7485片，每片14顆蟲卵，共可賺進3萬7425元，比工廠作業員月薪還多，農民除蟲害又可賺錢，笑呵呵。

荔枝椿象危害荔枝、龍眼樹及台灣欒樹、無患子行道樹，嘉縣比照彰化縣及嘉市府提供賞金收購卵片，每個卵片5元，收購承辦鄉鎮只限荔枝龍眼產區中埔、水上、番路及梅山鄉，其他鄉鎮市民眾也可繳交，水上鄉雖非荔枝龍眼產區，但蟲害嚴重，許多鄉民居家環境龍眼樹上可見荔枝椿象。

中埔鄉公所至今收購逾2萬片最多，隔壁水上鄉民繳交就占一半以上，繳交數量最多水上鄉黃姓農民，共分6次繳交7485片，黃姓農民種1公頃荔枝，未噴藥防治，樹上花穗吸引荔枝椿象產卵，他每天上午摘取，下午繳交賺外快。