聽新聞
test
0:00 / 0:00
荔枝椿象大爆發 嘉義縣有農民繳逾7千卵片賺逾3萬元
春暖花開，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，嘉義縣蟲害嚴重，縣府公告首次在山區4鄉鎮收購蟲卵，每片5元，至今半個月，農業處統計累計逾2萬片，繳交數量最高紀錄是水上鄉黃姓農民，分6次共摘取7485片，每片14顆蟲卵，共可賺進3萬7425元，比工廠作業員月薪還多，農民除蟲害又可賺錢，笑呵呵。
荔枝椿象危害荔枝、龍眼樹及台灣欒樹、無患子行道樹，嘉縣比照彰化縣及嘉市府提供賞金收購卵片，每個卵片5元，收購承辦鄉鎮只限荔枝龍眼產區中埔、水上、番路及梅山鄉，其他鄉鎮市民眾也可繳交，水上鄉雖非荔枝龍眼產區，但蟲害嚴重，許多鄉民居家環境龍眼樹上可見荔枝椿象。
中埔鄉公所至今收購逾2萬片最多，隔壁水上鄉民繳交就占一半以上，繳交數量最多水上鄉黃姓農民，共分6次繳交7485片，黃姓農民種1公頃荔枝，未噴藥防治，樹上花穗吸引荔枝椿象產卵，他每天上午摘取，下午繳交賺外快。
中埔鄉公所農業課說，摘取蟲卵男女老少都有，摘取的蟲卵片，葉片上大多很規則的產14顆卵，有人繳交的卵片部分生出幼蟲要扣除，當天收繳拍照紀錄，交給清潔隊燒毀，收購期限到31日止。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言