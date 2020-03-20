擔心移工成新冠破口 移民署結合衛生所、教堂宣傳防疫
新冠肺炎全球拉警報，許多外籍移工下班 、休假經常群聚聯誼，為避免外籍移工不清楚防疫規定或未配合，移民署台南市第二服務站結合善化區衛生所及善化天主堂，前往台南科學園區中大型移工宿舍了解生活狀況、提醒留意及提供衛教。
宣導人員除以多國語言海報口譯示範正確洗手方式，也說明戴口罩的秘訣-「開、戴、壓、密」和正確脫口罩三步驟「從耳帶取下口罩，外層向內摺並包起來丟棄，最後一定要洗手避免前功盡棄。」
服務站人員詢問是否了解口罩實名制時，有移工表示因為社群網路發達，大部分人都有不同管道接收到目前政策，「以前放假出去玩，現在放假買口罩」，為了健康都樂意配合。
失聯移工可能成為防疫破口，移民署人員宣導「自行到案機制」，請移工間資訊多流通，鼓勵失聯者「盡速到案返國」；善化天主堂長期致力移工關懷，是許多外籍人士的信仰中心，呼籲如有失聯移工卻步，能求助天主堂神父及修女陪同到案。
服務站主任陳南翰表示，防疫期間歡迎至移民署網站「境管措施及防疫專區」閱覽最新消息，或撥打外來人士在台生活諮詢服務熱線0800-024-111洽詢入出境及證件相關問題。
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