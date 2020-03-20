快訊

NBA／第4隊中鏢！金塊成員感染新冠肺炎

Check in完…機票變廢紙！台灣人的摩洛哥逃命日記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2年後台南無嚴重汙染河段 水清魚現永續海洋

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府致力海洋、河流汙染整治，2022年要達成無嚴重汙染河段目標。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府致力海洋、河流汙染整治，2022年要達成無嚴重汙染河段目標。記者鄭惠仁／攝影

台南市整治河川及海洋汙染成效豐碩，市長黃偉哲表示，嚴重汙染河段自2018年32.6公里減少至2019年24.8公里，並且要在2022年達成無嚴重汙染河段，完成水清魚現及永續海洋目標。

環保局表示，去年在河川汙染防治上，用科學儀器辦案並結合環檢警結盟，共計稽查5,636家次，停工12家次；2019年8月起公告施行「三爺溪加嚴放流水標準」，將銅放流水標準限值每公升3毫克，加嚴至1.2毫克，3處關鍵測站水質，銅皆已符合保護人體健康相關環境基準，小於0.03毫克。

結合農業局推動畜牧糞尿資源化，已達124場畜牧業者將畜牧糞尿作為資源再利用，通過場次屬六都第一，每年澆灌量達22萬7807公噸，每年可削減生化需氧量 (BOD)約3277公噸、懸浮固體 (SS)約5902公噸。另水利局也推動相關水質淨化設施，包括劉厝排水、竹溪及月津港水質淨化場陸續完工，以及推動「三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建工程」，總計17處現地水質處理設施，日處理水量約13萬5000公噸，處理效率70%。

在海洋汙染防治上，推動垃圾不入海，清除河面垃圾達4.5公噸共有30艘漁船加入環保艦隊行列，在捕魚過程中，將海漂廢棄物打撈上岸。另針對保麗龍及蚵棚造成環境汙染問題，率先在去年10月1日起公告禁用未包覆的保麗龍浮具，目前保麗龍及蚵棚回收率99%，同時研發替代浮具以大量減少保麗龍等海漂廢棄物，去年度地方政府海洋汙染防治考核，榮獲全國特優。

黃偉哲表示，為達成無嚴重汙染河段目標，除持續以滾動方式調整水質短中長期策略，後續推動重點為科學設備進行辦案，讓不肖業者無所遁形；提高畜牧資源化比例，媒合台糖提供土地澆灌；持續推動下水道建設以及水質淨化工程。

水質 保麗龍 海洋汙染

延伸閱讀

高雄愛河上游部分河段淺白 環保局研判生活污水所致

改善地層下陷 竹縣推畜牧水資源循環再利用

竹縣推畜牧水資源循環再利用 改善地層下陷問題

高雄幸福川變黑色 清10噸垃圾引水增加曝氣恢復水質

相關新聞

台南下營台糖舊鐵道 變身好望角公園

台南市下營市區台糖舊鐵道閒置多年，雜草叢生，影響附近居民的生活品質，下營區公所向市府都市發展局爭取到「好望角」計畫經費，進行環境大改造，300多坪土地進行綠美化外，原有的鐵軌、轉轍器、老樹都保留，環境煥然一新，住戶打開門就面對美麗公園，開心不已。

2年後台南無嚴重汙染河段 水清魚現永續海洋

台南市整治河川及海洋汙染成效豐碩，市長黃偉哲表示，嚴重汙染河段自2018年32.6公里減少至2019年24.8公里，並且...

疫情衝擊營收 台南31處場館減租

受新冠肺炎疫情衝擊，民眾出遊意願降低，導致台南市多處委外古蹟、文化場館的營收受影響，文化局昨天宣布3月到5月將減收31處場館每月5成的權利金，盼降低業者負擔，共度嚴峻疫情。

張麗善與鄉鎮市視訊 宣達防疫

雲林縣政府昨天擴大縣務會報，縣長張麗善與各鄉鎮市長進行視訊會議，並宣布鄉鎮市公所配合執行不出國、長青食堂改外帶、必要活動舉辦規範等防疫措施，且即日起禁止非師生的社會人士進入校園運動休閒。

雲林3鄉鎮公所 推線上祭祖

清明節將至，為防止人群聚集恐造成新冠肺炎疫情高風險，已有不少家族在賴群組討論今年取消掃墓，雲林縣有口湖、二崙與北港3鄉鎮公所推線上追思，近來民眾詢問度高，不少人改成線上祭祖。

影／民雄傳不知名人士虐狗 家畜所：還需釐清責任

嘉義縣民雄鄉秀林村本月16日傳有不知名人士將羅姓女屋主家中養的黑狗拖出家門以木棍毆打，向警方報案及聯繫嘉義市動物守護協會...

疫情升溫！警方設戶外偵訊室及報案區 嫌犯要問旅遊史

新冠肺炎疫情升溫，台南市麻豆警分局防疫超前部署，為彰顯防疫視同作戰，以大型「軍綠色迷彩遮雨帳及背景」設立防疫專區，在偵詢...

中華醫大職員下月起調薪6% 全體振奮

感念職員辛苦，台南市中華醫事科技大學通過為職員調薪6%，每名職員依年資不同，平均每月月薪增加約1900元，從4月起實施，...

疫情擴大 上班族提早下班奔賣場搶物資

新冠肺炎疫情擴大，台灣宣布非本國籍者限制入境，引發部分民眾恐慌，開始搶購囤積物資；雲林縣各大賣場、超市或生鮮市場都出現民...

阿里山螢火蟲季來臨 各項賞螢遊程等你探索

嘉義縣阿里山螢火蟲季預計將於3月底來臨，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處明天上午將舉辦「2020阿里山螢光下的奇幻星旅...

賣場衛生紙被搶光! 全聯開放預購最快5月底到貨

國內新冠疫情確診個案累計破百，疑引發衛生紙搶購潮，嘉義市好市多及部分全聯賣場，衛生紙已被搶購一空，賣場員工坦言「剛補貨就...

居家檢疫暴增 黃偉哲：防疫考慮徵調軍營、公家房舍

新冠肺炎肆虐，台南市確診病例本周增加3例，目前共有5病例，根據疾管署所公布的病例地理分布，台南市已由黃色警示升為橘色警示...

熱門新聞

北市第三間防疫旅館曝光 一晚要價7500元

國內知名電音趴明登場 網友勸停辦竟關粉絲頁裝死

賣場衛生紙被搶光! 全聯開放預購最快5月底到貨

疫情擴大 上班族提早下班奔賣場搶物資

苗栗觀光景點神複製外國景色 網友驚：出不了國就去苗栗國

基隆中正、信義區明天大停水11小時 影響2萬4千戶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。