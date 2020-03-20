2年後台南無嚴重汙染河段 水清魚現永續海洋

台南市整治河川及海洋汙染成效豐碩，市長黃偉哲表示，嚴重汙染河段自2018年32.6公里減少至2019年24.8公里，並且要在2022年達成無嚴重汙染河段，完成水清魚現及永續海洋目標。

環保局表示，去年在河川汙染防治上，用科學儀器辦案並結合環檢警結盟，共計稽查5,636家次，停工12家次；2019年8月起公告施行「三爺溪加嚴放流水標準」，將銅放流水標準限值每公升3毫克，加嚴至1.2毫克，3處關鍵測站水質，銅皆已符合保護人體健康相關環境基準，小於0.03毫克。

結合農業局推動畜牧糞尿資源化，已達124場畜牧業者將畜牧糞尿作為資源再利用，通過場次屬六都第一，每年澆灌量達22萬7807公噸，每年可削減生化需氧量 (BOD)約3277公噸、懸浮固體 (SS)約5902公噸。另水利局也推動相關水質淨化設施，包括劉厝排水、竹溪及月津港水質淨化場陸續完工，以及推動「三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建工程」，總計17處現地水質處理設施，日處理水量約13萬5000公噸，處理效率70%。

在海洋汙染防治上，推動垃圾不入海，清除河面垃圾達4.5公噸共有30艘漁船加入環保艦隊行列，在捕魚過程中，將海漂廢棄物打撈上岸。另針對保麗龍及蚵棚造成環境汙染問題，率先在去年10月1日起公告禁用未包覆的保麗龍浮具，目前保麗龍及蚵棚回收率99%，同時研發替代浮具以大量減少保麗龍等海漂廢棄物，去年度地方政府海洋汙染防治考核，榮獲全國特優。

黃偉哲表示，為達成無嚴重汙染河段目標，除持續以滾動方式調整水質短中長期策略，後續推動重點為科學設備進行辦案，讓不肖業者無所遁形；提高畜牧資源化比例，媒合台糖提供土地澆灌；持續推動下水道建設以及水質淨化工程。