影／民雄傳不知名人士虐狗 家畜所：還需釐清責任

嘉義縣民雄鄉秀林村本月16日傳有不知名人士將羅姓女屋主家中養的黑狗拖出家門以木棍毆打，向警方報案及聯繫嘉義市動物守護協會，嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，因雙方說詞各有不同，目前還須根據雙方說詞釐清責任歸屬。

林珮如表示，根據相關人士提供的影片，確實羅女的狗並無綁好，而胡男打狗也有不對，目前家畜所會再看雙方陳述的意見及嚴重程度，釐清雙方責任。

羅女表示，16日聽到狗的叫聲出門查看，發現胡姓男子將自家狗拖出家門，並以木棍毆打，羅女拿手機錄影存證。

警方根據羅女影片循線查到打狗的人為胡姓男子，至於私闖民宅部分，還需看羅女是否提告決定。