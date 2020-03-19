聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／民雄傳不知名人士虐狗 家畜所：還需釐清責任
嘉義縣民雄鄉秀林村本月16日傳有不知名人士將羅姓女屋主家中養的黑狗拖出家門以木棍毆打，向警方報案及聯繫嘉義市動物守護協會，嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，因雙方說詞各有不同，目前還須根據雙方說詞釐清責任歸屬。
林珮如表示，根據相關人士提供的影片，確實羅女的狗並無綁好，而胡男打狗也有不對，目前家畜所會再看雙方陳述的意見及嚴重程度，釐清雙方責任。
羅女表示，16日聽到狗的叫聲出門查看，發現胡姓男子將自家狗拖出家門，並以木棍毆打，羅女拿手機錄影存證。
警方根據羅女影片循線查到打狗的人為胡姓男子，至於私闖民宅部分，還需看羅女是否提告決定。
胡男表示，羅女的狗沒綁住，有人經過都會追車，且半夜還會亂吠，讓附近居民不堪其擾，日前終於受不了，才想教訓狗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言