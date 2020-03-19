疫情升溫！警方設戶外偵訊室及報案區 嫌犯要問旅遊史

新冠肺炎疫情升溫，台南市麻豆警分局防疫超前部署，為彰顯防疫視同作戰，以大型「軍綠色迷彩遮雨帳及背景」設立防疫專區，在偵詢處以壓克力板隔離受偵詢對象，讓偵詢對象全程加穿防護雨衣、戴口罩、手套等措施，阻隔偵詢中的飛沫傳染，且雙方間隔1公尺以上，也設立戶外指紋及人犯拍照區，並在偵詢結束後，由專人穿戴防護雨衣及手套立即消毒，達到防疫無死角。

麻豆分局表示，員警偵辦刑案或受理報案時須接觸民眾，若是當中有新冠肺炎確診或疑似症狀者，員警即暴露在高風險中，因應防疫措施，設立臨時戶外偵詢處所及受理報案區，當員警發現對象發燒或是有疫區旅遊史等狀況，便帶往隔離詢問，避免對象進入駐地內，保障民眾及第一線員警安全。