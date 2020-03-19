中華醫大職員下月起調薪6% 全體振奮

感念職員辛苦，台南市中華醫事科技大學通過為職員調薪6%，每名職員依年資不同，平均每月月薪增加約1900元，從4月起實施，全體職員雀躍不已。

中華醫大表示，2007年起學校職員的薪資一直維持至今未調整，因應少子化時代來臨對學生人數帶來的衝擊，學校除維持正常的師生比，在職員方面採取遇缺不補的措施。2010年時全校職員共有99人，目前只有68人，10年來陸續退休或離職等因素自然減少了21人。

為補平職員退休後的人力空缺，校方積極爭取國科會、教育部及政府相關單位補助計畫，6年來陸續爭取到教學卓越大學、高教深耕計畫、大學社會責任計畫、設備更新、產業學院等相關補助經費達6億7千多萬元，經由計畫經費聘用助理補充人力，推動各項校務行政的運作。

在全體教職員工的努力下，中華醫大這幾年校務蓬勃發展，面臨少子化招生嚴竣的考驗，學生數仍維持近9千人，前2年甚至破9千人。

有感於職員人力減少及多年未調薪，校方主動提案為職員調薪，每人加薪6%。職員調薪案已依相關程序進行及完成公聽會，並獲得董事長鄭啟瑞及董事們的支持。

調薪案4月起實施，每位職員依年資不同每月約可增加1600元至2900元的薪水收入，平均每人調薪1900元。