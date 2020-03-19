影／新冠確診多 黃敏惠提醒：做好因應讓自己更強壯

新冠肺炎延燒，因連日傳出南部有確診個案，各縣市民眾人心惶惶，嘉義市長黃敏惠提醒，不管有沒有人感染，都要做好因應丶讓自己更強壯， 提升自己免疫力。

黃敏惠今天呼籲，面對這次新冠肺炎病毒，沒有感染是好事，但現在不管有沒有人感染，我們都要想想如何做好準備因應丶讓自己更強壯；萬一有確診的人，更要懂得如何做好準備，不論環境衛生丶居家隔離，個人免疫力都要提升。

嘉義市衛生局已訂定新冠肺炎送醫機制，各消防隊若接獲通報，後送隔離後就醫患者，以衛福部嘉義醫院為優先應變醫院，但嘉義市衛生局副局長廖育瑋說，患者若在某家醫院就診，經確診感染新冠肺炎，原則上將留在該醫院負壓隔離病房隔離，以避免分流載送過程造成不必困擾。