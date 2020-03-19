影／新冠確診多 黃敏惠提醒：做好因應讓自己更強壯
新冠肺炎延燒，因連日傳出南部有確診個案，各縣市民眾人心惶惶，嘉義市長黃敏惠提醒，不管有沒有人感染，都要做好因應丶讓自己更強壯， 提升自己免疫力。
黃敏惠今天呼籲，面對這次新冠肺炎病毒，沒有感染是好事，但現在不管有沒有人感染，我們都要想想如何做好準備因應丶讓自己更強壯；萬一有確診的人，更要懂得如何做好準備，不論環境衛生丶居家隔離，個人免疫力都要提升。
嘉義市衛生局已訂定新冠肺炎送醫機制，各消防隊若接獲通報，後送隔離後就醫患者，以衛福部嘉義醫院為優先應變醫院，但嘉義市衛生局副局長廖育瑋說，患者若在某家醫院就診，經確診感染新冠肺炎，原則上將留在該醫院負壓隔離病房隔離，以避免分流載送過程造成不必困擾。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言