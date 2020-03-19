林默娘縮水了 從海上看陸地小孩子充滿新鮮與好奇
台南市億載國小校長林志政與漁光分校主任張瑾玥今天規畫「海風遙樂水漁光船藝趣」海洋教育課程，由退役艦長李秋田導覽授課。師生乘坐吳建興的「日不落號」遊艇，飽覽了一場不一樣的體驗活動。
體驗遊艇活動中，李秋田解說著船為何會有「尿布」的問題，小朋友立即回答，因為怕船身長一些壺藤螺類的東西。張瑾月表示，平日大多在陸地上看漁港，難得乘船從海上欣賞安平港的風貌，當小朋友看見漁船的碰墊、聚光燈、漁網都能清楚地說出名稱與功能，也看到了學生從體驗中增長知識。
當學生發現港內有垃圾，就喊著「這樣怎麼可以？海都生病了。」也為了一條魚跳上了船，孩子們忙著救援，顯現出善良與純真。張瑾月說，沿途小朋友驚呼連連，也欣賞德陽艦、亞果碼頭遊艇、蚵棚、林默娘公園等，還有小朋友大喊「林默娘縮水了」，小孩子從海上看陸地，充滿了新鮮與好奇。
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