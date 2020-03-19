「手」護醫護人員 敏惠醫護偕校友贈護手霜給麻豆新樓

新冠肺炎疫情升溫，醫護人員冒著被感染的風險投入防疫前線，敏惠醫護管理專科學校校長葉至誠今天偕同學校主管與傑出校友宥盛科技公司董事長楊智凱前往麻豆新樓醫院為醫護人員打氣加油。

麻豆新樓醫院與敏惠醫護專科學校為長期產學合作的好夥伴，校長葉至誠表示，醫護人員站在防疫第一線守護每一個民眾，面對感染危險增加，各醫院都提高防護戒備、嚴陣以待，希望能為他們加油打氣。

宥盛科技董事長楊智凱是敏惠醫護管理專科學校傑出校友，得知校長想慰問醫護人員辛勞之心意，特贈送宥盛自家產品護手霜，用護手霜來守護醫護人員的雙手。

麻豆新樓醫院院長蔡江欽表示，為民眾健康把關，為社區防疫而努力是醫護人員應該做的，非常感謝校長以及董事長對麻豆新樓醫院的關心，以護手霜傳播愛，正值抗疫的關鍵時期，讓全體同仁感到溫暖貼心。