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阿里山林鐵防疫升級 耳溫逾38度將勸導不搭車

中央社 / 嘉義市19日電
嘉義縣大阿里山螢火蟲季來臨，嘉義縣番路鄉公興社區的最佳賞螢時節為3月底至5月初。圖為去年的螢火蟲盛況。圖／黃文鋒提供
嘉義縣大阿里山螢火蟲季來臨，嘉義縣番路鄉公興社區的最佳賞螢時節為3月底至5月初。圖為去年的螢火蟲盛況。圖／黃文鋒提供

因應新冠肺炎疫情延燒，阿里山林業鐵路自21日起，乘客的額溫若大於或等於37.5度，耳溫複測若仍大於或等於38度乘客，將勸導返家休養或協助就醫，可全額退票不收取手續費。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天表示，林鐵車廂屬公眾聚集使用且空間較為緊密，長時間且近距離可能增加呼吸道傳染病傳播風險。防範新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情擴散，自21日起，阿里山林業鐵路將於各車站為乘客量測體溫。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱指出，乘客的額溫大於或等於37.5度，將以耳溫槍再複測確認，若仍大於或等於38度乘客，將勸導返家休養或協助就醫，不過，乘客如執意上車搭乘，座位將與其他乘客區隔。

周恆凱表示，經複測體溫異常而未乘車者，可全額退票不收取手續費。乘客於搭車時，若有身體不適情形，可向列車服務人員反映，以提供必要協助及處理，或安排就醫。

阿里山林鐵及文資處提醒乘客，疫情嚴峻時，籲請經常洗手保持清潔，可多加利用沿途車站提供的消毒酒精、洗手乳。

阿里山 疫情 肺炎

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