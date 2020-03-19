嘉縣全國唯一智慧健康照護園區明天招商 地價全國最低

台南市長黃偉哲今天上午說，即日起南市高中職以下公私立學校及幼兒園學生，或與學生共同生活的家人，若近14天有受居家隔離、居家檢疫或自主健康管理，期間一律由學校核給學生防疫假，不必到校上課。由學校規畫在家線上自主學習課程與進度，等返校再由學校安排學習輔導或補救教學，讓學生的學習能順利銜接。

2020-03-19 14:30