嘉縣全國唯一智慧健康照護園區明天招商 地價全國最低
嘉義縣鹿草鄉馬稠後產業園區後期開發工程，去年12月總統蔡英文主持動土典禮，園區以「智慧健康照護」及「智慧精密機械」做兩大發展主軸，因應高齡化社會，規畫全國唯一智慧健康照護園區，明天下午在創新學院舉辦首場招商說明會。
縣府經發處長江振瑋說，縣府標售土地每坪定價4萬2000元至4萬5000元之間，是目前全台開發工業區、產業園區、科學園區最便宜的，在寸土寸金的西部走廊，馬稠後適合台商投資，作中科及南科產業輔助園區，形成完整產業鏈，縣府對開發設廠生產營運5年內，應納地價及房屋稅，各補助50%、40%優惠。
馬稠後後期共343.83公頃，縣府與台糖合作開發，縣府分配111.7公頃土地，台糖分配100.7公頃，縣府標售，台糖地只租不售，預定111年完成公共設施，113年完成開發，園區規畫最小坵塊面積500坪，最大坵塊超過5000坪。
馬稠後園區鄰近東西向快速公路、高鐵太保站、縣治特區，交通便利，生活機能完善，明天招商預定有百餘廠商代表參加，碰上防疫期，招商會採防疫措施。
馬稠後產業園區後期開發計畫，日前進入環保署專案小組第二次初審會議審查，經討論後環委決議放行，全案將進入環評大會審查，目前後期開發土地取得程序未完成，公共工程未執行，現況維持農業使用。
台糖農場開發的馬稠後園區共428.57公頃，88年完成報編，第一期84.79公頃，103年動工，105年完成公共設施土地完售，共33家廠商進駐；後期建設，是繼大埔美精密機械園區一、二期及馬稠後一期，縣府開發的第4座園區，前3座園區土地完售。
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