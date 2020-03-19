褒忠鄉60歲以上老人近全鄉30% 立委爭3886萬建長照館

雲林縣褒忠鄉60歲以上老年人口近全鄉30%，為讓長輩有更好的環境，立委劉建國協助爭取前瞻計畫，獲中央核定3886萬元，要幫褒忠鄉長輩們建置樂活長照館。

劉建國說，他最近接到褒忠鄉鄉長陳建名及鄉親的陳情，鄉內人口老化嚴重，但鄉內沒有合適長者的長照據點，因此他透過前瞻基礎建設，協助爭取中央補助，如今順利通過，期盼能給長者更好的長照環境。

陳建名表示，褒忠鄉長者眾多，最近請託長期關注長照政策的劉建國委員，爭取前瞻基礎建設的補助，在劉建國委員大力協助下，如今衛福部終於核定褒忠鄉樂活長照館，讓鄉內長者能獲得更好的服務。

陳建名指出，衛福部核定補助3886萬元，仍需雲林縣10%的配合款，期盼縣府也能盡速核定，一同促成長照據點的建置。