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新冠肺炎疫情擴大 雲林各賣場、超市現民眾搶物資
新冠肺炎疫情擴大，台灣宣布非本國籍者限制入境，引發部分民眾恐慌，開始搶購囤積物資；雲林縣各大賣場、超市或生鮮市場都出現民眾搶買民生用品、泡麵等物品，店員則從早補貨補到手軟。
走進全聯、家樂福等賣場，陸續可見搶購民眾，陳列在架上的衛生紙、泡麵、奶粉、餅乾等食品、民生常用物品，幾乎都被一掃而空。
家樂福中區公關部經理胡志光說，武漢肺炎疫情持續升溫，雲林家樂福在銷售量與進貨量部分都有成長，雖不像北部搶貨那麼明顯，但比起以往都成長2到3成。
大賣場陳姓員工表示，他從早上就一直開始補貨到現在都沒有停過，一箱又一箱衛生紙上架，每個架位平均不到40分鐘就得補一次，不曾停歇。
曾姓斗六市民說，看新聞報導確診病例已經突破百人，也提到未來兩周是考驗，可能確診個案會更多，多少還是會擔心，今天特地請假兩小時提前下班，目前買了泡麵、飲料跟衛生紙等等。
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