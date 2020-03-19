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新冠肺炎疫情擴大 雲林各賣場、超市現民眾搶物資

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
賣場陳列架上的泡麵幾乎被拿光。記者李京昇／攝影
賣場陳列架上的泡麵幾乎被拿光。記者李京昇／攝影

新冠肺炎疫情擴大，台灣宣布非本國籍者限制入境，引發部分民眾恐慌，開始搶購囤積物資；雲林縣各大賣場、超市或生鮮市場都出現民眾搶買民生用品、泡麵等物品，店員則從早補貨補到手軟。

走進全聯、家樂福等賣場，陸續可見搶購民眾，陳列在架上的衛生紙、泡麵、奶粉、餅乾等食品、民生常用物品，幾乎都被一掃而空。

家樂福中區公關部經理胡志光說，武漢肺炎疫情持續升溫，雲林家樂福在銷售量與進貨量部分都有成長，雖不像北部搶貨那麼明顯，但比起以往都成長2到3成。

大賣場陳姓員工表示，他從早上就一直開始補貨到現在都沒有停過，一箱又一箱衛生紙上架，每個架位平均不到40分鐘就得補一次，不曾停歇。

曾姓斗六市民說，看新聞報導確診病例已經突破百人，也提到未來兩周是考驗，可能確診個案會更多，多少還是會擔心，今天特地請假兩小時提前下班，目前買了泡麵、飲料跟衛生紙等等。

雲林多家賣場出現民眾搶購民生物資。記者李京昇／攝影
雲林多家賣場出現民眾搶購民生物資。記者李京昇／攝影
賣場店員不停補貨，架上衛生紙不到40分鐘就被掃空。記者李京昇／攝影
賣場店員不停補貨，架上衛生紙不到40分鐘就被掃空。記者李京昇／攝影

衛生紙 泡麵 家樂福

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