阿里山螢火蟲季來臨 各項賞螢遊程等你漫步

嘉義縣阿里山螢火蟲季預計將於3月底來臨，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處明天上午將舉辦「2020阿里山螢光下的奇幻星旅」活動記者會，推出各項賞螢遊程，邀民眾一同上山體驗阿里山星空下螢光漫步。

3月底至5月初最佳時節

阿管處表示，緯度較低的地區，包含梅山瑞里、番路公興、阿里山山美等地螢火蟲已陸續現身，民眾可開始安排早春賞螢遊程，預計3月底至5月初為賞螢最佳時節，雖然目前位於公興社區土匪市集的螢火蟲約只有300多隻，但隨著天氣逐漸回暖，螢火蟲的數量每周會翻倍成長。

阿管處表示，今年搭配2020脊粱山脈旅遊年，於阿里山國家風景區內多個社區及部落，包含太興、瑞峰、奮起湖、里佳、樂野、茶山等，推出夜間賞螢導覽及生態體驗活動，例如光華社區4月12日下午5點至晚上8點，在賞螢平台暨賞螢步道辦理「漫游螢光海」活動，提供預約免費導覽解說。

阿管處建議，目前山上氣候較不穩定，螢火蟲也剛露面，想參與遊程的民眾可事先電話詢問各社區的螢火蟲現況並進行預約再上山，避免撲空，此外也提醒賞螢民眾務必遵守「三不一沒有」：不吵雜喧嘩、不抓螢火蟲、不拿手電筒直接照射，讓大家在賞螢同時，維護螢火蟲的生態習性。