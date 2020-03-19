善化都市計畫通盤檢討內政部通過 下月發布實施

台南市善化區近年發展迅速，台南市政府都發局於民國105年起辦理善化都市計畫(第四次通盤檢討)案公開展覽作業，日前已經內政部都委會審議通過，將於下月發布實施。

都發局指出，善化都市計畫自95年2月17日第三次通盤檢討已逾10年，因南科發展快速，原都市計畫內容已不合實際發展現況，市府自105年起辦理善化都市計畫(第四次通盤檢討)案公開展覽作業，今年1月經內政部都委會審議通過。此次通盤檢討重點包含都市計畫圖重製、公共設施保留地解編、農業區及工業區變更等四大議題

市府都發局長莊德樑表示，計畫圖重製部分，現行計畫底圖原於民國65年測繪，地形地貌已多所變動，容易造成實際執行困難與爭議，配合新測地形圖進行重製作業，不僅提高規劃精確度，更可增進計畫管理執行效率。

這次共解編達17處、面積約9公頃公共設施用地，大多採跨區市地重劃方式辦理整體開發，除可取得開闢公(兒)及停車場用地，促進土地活化及維護地主權益。

都發局指出，因應善化地區快速成長需求，計畫區內可建築用地已不足，將適度開放逕向內政部陳情變更農業區得申請開發。

如符合取得變更範圍內所有土地所有權人同意且符合土地形狀完整、鄰近已發展地區或主要公共設施(車站、區公所或學校等)、交通便利(完整連接15公尺以上計畫道路)及劃設不低於申請變更使用面積15%公園綠地等要件者，可另案依「都市計畫農業區變更使用審議規範」法定程序辦理變更。

在工業區變更部分，考量善化地區與鄰近區域工業用地不足且臨近南科，需預留未來園區擴展腹地，除易造成汙染及危害公共安全工廠，及區位條件對社區生活環境發生不良影響者，經主管機關同意後，可進行調整變更外，其餘仍應維持工業使用。