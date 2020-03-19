聽新聞
test
0:00 / 0:00
賣場衛生紙被搶光! 全聯開放預購最快5月底到貨
國內新冠疫情確診個案累計破百，疑引發衛生紙搶購潮，嘉義市好市多及部分全聯賣場，衛生紙已被搶購一空，賣場員工坦言「剛補貨就賣完」；全聯則貼公告預購「衛生紙等商品提貨券」，預定五月底前陸續到貨。
「今天已補貨兩次！」 許多消費者今天中午後進嘉義市好市多賣場要買衛生紙，都發現貨架空無一物，賣場員工坦言，今天的衛生紙都賣完了，雖然限制每人每卡只能買一串，上午開店營業到中午連補了2次貨，都馬上被搶光。
消費者走進嘉義某全聯超市，發現貨架上衛生紙也賣完了，店員坦言不知廠商何時才會補貨，因此貨架上貼出「家用紙類品缺貨預購公告」，說明衛生紙丶面紙丶廚房用紙類目前供貨不及，即日起若無現貨，將開放提貨券預購，使用提貨券預購商品預定五月底才到貨。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言