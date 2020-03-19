賣場衛生紙被搶光! 全聯開放預購最快5月底到貨

國內新冠疫情確診個案累計破百，疑引發衛生紙搶購潮，嘉義市好市多及部分全聯賣場，衛生紙已被搶購一空，賣場員工坦言「剛補貨就賣完」；全聯則貼公告預購「衛生紙等商品提貨券」，預定五月底前陸續到貨。

「今天已補貨兩次！」 許多消費者今天中午後進嘉義市好市多賣場要買衛生紙，都發現貨架空無一物，賣場員工坦言，今天的衛生紙都賣完了，雖然限制每人每卡只能買一串，上午開店營業到中午連補了2次貨，都馬上被搶光。