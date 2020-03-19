居家檢疫暴增 黃偉哲：防疫考慮徵調軍營、公家房舍

新冠肺炎肆虐，台南市確診病例本周增加3例，目前共有5病例，根據疾管署所公布的病例地理分布，台南市已由黃色警示升為橘色警示，匡列的居家隔離、居家檢疫人數也隨之暴增，台南市長黃偉哲今受訪時表示，目前防疫旅館供給量還夠，若屆時出現爆滿，不排除跨縣市支援，並考慮徵調軍營、公家房舍等。

台南市昨天確診2病例，加上從歐美返台的人數增多，目前台南市居家隔離人數有44人，居家檢疫有605人，自主管理有26人。衛生局今天下午在「台南市因應新冠肺炎啟動通訊診療研討會」時指出，不少民眾陸續從歐美返台，居家隔離、防疫的量能會很大，尤其17、18日暴增，許多人都要找居家檢疫飯店，這部分會再與他們疏通。

據悉，目前台南有2間防疫旅館，多數旅館對於要作為防疫使用的意願並不高，市府持續努力與旅宿業者溝通中。

黃偉哲說，目前防疫旅館的供給量還夠，若屆時出現爆滿或供不應求，必須採取其他方式，以短期來講，不排除跨縣市支援居家隔離、居家檢疫的空間，並考慮徵調閒置軍營、公家房舍，清理後作為防疫使用，若疫情再持續拉長，會再研議從公費補助旅館。