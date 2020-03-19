家人隔離檢疫 台南高中職以下學生一律放防疫假

新冠肺炎疫情延燒，台南市長黃偉哲今天宣布，台南高中職以下學生或共同生活的家人，若近14天接受居家隔離、居家檢疫或自主健康管理，一律由學校核給學生防疫假。

黃偉哲指出，學生放防疫假，不列入出缺席紀錄，不必到校上課，由學校規劃在家線上自主學習課程與進度，待返校復課後再由學校安排學習輔導或補救教學，讓學生學習順利銜接。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球疫情擴大，國內疫情也逐漸升溫，台南市政府3月17日起開始進行學生或共同生活家人近14天的旅遊史調查。

教育局要求學生或共同生活的家人若有出國、接受居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者，須向導師報告，由學校採取必要的防疫宣導及措施。

教育局初步統計，台南有100多名學生的共同生活家人有出國史，目前學生接受居家檢疫或自主健康管理者有26人。