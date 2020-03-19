台南公務員、老師明知不能出國還出國 代班費用自付

台南市長黃偉哲今天表示，中央都已規定高中以下師生不能出國，對於公務人員休假出國，也要加以限制，他強調若因堅持休假出國而遭隔離或居家檢疫等，期間缺口需要代班，將要求代班費用自己負擔。

黃偉哲說，行政院已要求高中職以下師生不能出國，因此對於公務人員休假出國也應加以限制，若因公務要出國，可以視訊就視訊，也不一定要出國，若非得出國不可，也必須回國後做好居家檢疫等措施。

黃偉哲說，現在境外移入案例增加速度，有如三級跳，每天下午大家都在關心阿中部長宣布增加幾個確診病例，也挫裂等。他表示，未來對公務員、老師出國會加以限制，若因堅持出國，回國後要居家檢疫或隔離，除了規定不能領14天的津貼，另所造成的公務缺口，必須請人代班，也要自負代班費用。黃偉哲強調，明知不能出國還出國，除了造成恐慌、民怨，也給同事帶來不便，若影響公務，考績部分會做嚴重處分。