郭信良盼府會合作爭取2022台灣燈會 黃偉哲回應了

台南市議長郭信良今天表示，希望台南市府會齊心協力，共同爭取2022年台灣燈會在台南舉辦，展現台南文化軟實力，讓觀光旅遊好上加好。對此，台南市長黃偉哲回應「會審慎納入考量」。

郭信良指出，台中市今年主辦2020年台灣燈會，2021年台灣燈會將由新竹市接手舉辦，由於台灣燈會的精神向來是注重南北平衡，所以台南市爭取2022年台灣燈會，不僅能讓燈會再回到南部舉辦，也是台南市展現文化實力的好機會。

郭信良說，台南上次主辦台灣燈會已經超過10年，台南市曾連續在2005年及2006年舉辦台灣燈會，2005年主燈「鳳鳴玉山」光彩奪目，至今仍存放在安平港濱歷史園區，2006年台灣燈會首創更生燈區，讓受刑人發揮技藝，原台南縣則是在2008年舉辦過燈會，都讓人印象深刻，希望2022年能與市府共同爭取主辦，吸引國內外遊客到台南。

黃偉哲表示，議會提出非常好的建議，市府會審慎納入考量，台南有很多活動已隔了很多年沒有辦過，像是全國運動會、台灣燈會等，但要如何把它辦得好、辦得漂亮，這個部分還得再思考。