家人隔離、檢疫 台南市學校給防疫假

台南市長黃偉哲今天上午說，即日起南市高中職以下公私立學校及幼兒園學生，或與學生共同生活的家人，若近14天有受居家隔離、居家檢疫或自主健康管理，期間一律由學校核給學生防疫假，不必到校上課。由學校規畫在家線上自主學習課程與進度，等返校再由學校安排學習輔導或補救教學，讓學生的學習能順利銜接。

台南市教育局長鄭新輝表示，由於全球疫情擴大，國內疫情也升溫，疾管局已宣布返國民眾一律須受居家檢疫，南市為掌握具傳染風險學生，阻絕傳染風險於校園外，3月17日起進行學生及共同生活家人近14天的旅遊史調查，要求學生或共同生活的家人若有出國、受居家隔離、居家檢疫或自主健康管理，須向導師報告，由學校採取必要的防疫宣導與措施。經調查，有100多名學生的共同生活家人有出國史，目前學生受居家檢疫或自主健康管理有26人。