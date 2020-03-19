嘉義市69人遊歐後主動通報 居家檢疫健康管理

新冠肺炎延燒，衛福部長陳時中昨天宣布，3月5日至14日曾到歐洲或在杜拜、土耳其轉機者，即日起以全數回溯方式，居家檢疫14天，嘉義市東西區公所至昨晚共接到69人主動通報，市府已請里幹事訪視丶檢疫丶發送防疫包，並提醒自返台日起14天不要出門丶做好居家隔離。

嘉義市府指出，昨天新聞發布後至中午，就有5男、7女主動告知公所，從荷蘭、土耳其、西班牙和愛爾蘭等歐洲國家返台，下午又有多人主動來電，到晚間共有69人通報，市府已補開居家檢疫通知書，並請返台市民先不要離家。

嘉義市長黃敏惠也在今天活動中 提醒，沒有感染是好事，但每個人都要做好準備丶因應病毒，讓自己更強壯丶免疫力更好，並做好防疫及個人健康管理，就像原本今年擔心的流感，因為重視防疫，全國流感人數降了9%，嘉義市流感更降了12%。

市府表示，東西區公所都有專人，每天對主動通報市民電話關懷，里幹事也會例行訪視，確認居家隔離期身體狀況，也請近期有國外旅遊史的市民，都主動通報區公所，並做好個人健康管理丶居家隔離期避免外出。