清明節納骨塔開放否 嘉義縣市不同調

防疫新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），嘉義縣清明節連假縣內30座公私立納骨塔不開放民眾入塔祭拜，但位於嘉義縣水上鄉嘉義市立納骨塔，採登記入塔，縣市不同調。

嘉義縣政府今天表示，日前已邀集縣內各鄉鎮市公所及私人納骨塔業者協商，達成共識，30座公私立納骨塔，4月2日至5日清明連假，將不開放民眾入塔祭拜。

嘉義市政府表示，清明連假嘉義市立納骨塔採登記制入塔，每一家族只限1人登記，需填寫基本資料，目的是一旦發生感染確診，可藉資料建置找到接觸對象。

嘉義縣府表示，嘉義市立納骨塔雖位於嘉義縣的水上鄉，是否禁止入內，縣府只能建議，管轄權在於市政府。

但縣市政府都表示，雙方針對市立納骨塔週遭清明連假的交通管制及車輛行駛動線，已事先開會協調，避免發生塞車情形。

嘉義市在民國71年升格為省轄市前，為嘉義縣唯一的縣轄市，管轄範圍包括目前嘉義縣水上鄉，所以當時嘉義市的公墓、火葬場、納骨塔，就設在水上鄉南鄉村牛稠埔，升格後水上鄉歸嘉義縣管轄，才形成嘉義市民每逢清明時期，必須到水上鄉祭祖的現象。