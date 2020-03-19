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被新冠肺炎疫情嚇到 一成慢性病患不敢回診

中央社 / 雲林縣19日電

新冠肺炎病例，台灣已百人確診，影響到民眾到醫院看診意願，北港媽祖醫院就發現需長期服藥的一成慢性病人不見了，醫院呼籲患者，要定期回診拿處方箋，避免沒藥吃，加重病情。

雲嘉地區老年人口比例名列前茅，慢性病患者如高血壓、糖尿病的病患也多，這些病患大多三個月固定到醫院回診，拿醫生開的連續處方箋領藥。

中國醫藥大學北港附設醫院長吳錫金表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情一直沒有停歇，直接影響民眾到醫院看診的意願，約一成要固定回診的慢性病人也不見了。

吳錫金表示，院內醫生就發現長期治療的糖尿病患，因為擔心感染不敢來院；現在醫院嚴格管制出入，分流就醫，相對安全。若藥物用盡不願意回診抽血、看診拿藥，會加劇病情惡化。

中國醫藥大學北港附設醫院腎臟科主任曾裕雄說，糖尿病是複雜的慢性疾病，患者屬於抵抗力比較弱的族群，更應定期接受治療與追蹤。到醫院看病時請配戴口罩、量體溫、勤洗手。

曾裕雄強調，糖尿病患者要養成良好的飲食習慣、適度運動、充足睡眠，才能讓身體有好的免疫力，以對抗病毒感染的風險，而不是這段期間待在家不去回診。

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