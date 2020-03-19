防疫停課不停學！嘉市遠距線上教學強調互動

嘉義市教育處今天上午在興安國小辦理「停課不停學－老師抵嘉(家)」線上學習觀摩，透過視訊軟體Zoom 直播示範遠距教學，學生以行動載具遠端登入，即可線上學習，老師亦可透過雙向互動，掌握學生學習狀況。

「停課不停學丶教育不止步！」嘉義市長黃敏惠表示，因為經歷過SARS 及H1N1，讓大家對於防疫更有感，要超前部署，尤其孩子教育不能停，透過這次線上課程示範，可以讓學生丶家長丶老師丶學校都知道，一旦出現校園感染個案，如何透過線上教學，維護學生學習權益，學習不中斷。

黃敏惠說，線上學習也要有雙向互動，從觀摩系統可看到，上課老師可隨時點名學生，做雙向問答丶激勵學生，掌握學生遠端學習態度丶學習成效，她並強調防疫期線上學習，無論公私立學校，市府都會全力支援。