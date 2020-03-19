強化防疫檢驗 嘉義長庚、大林慈濟設社區監測實驗室

新冠肺炎疫情升溫，國內確診案例增到百例，中央流行疫情指揮中心全力防止社區感染，雲嘉南地區，雲林及台南都傳出確診案例淪陷，共同生活圈的嘉義縣市仍維持零案例，面對病毒來勢洶洶，嘉義縣提高防疫部署，強化檢驗能量，在嘉義長庚、大林慈濟各設置一間社區監測實驗室，就近檢驗，當天就可以知道檢驗結果。

另，縣府今天起採取量測體溫管制門禁措施，上班員工及洽公民眾都要到大門接受保全人員拿額溫槍，量測體溫，關閉側門。

為就近爭取防疫時效，衛生局說，設置社區監測實驗室共有2家醫院，2月12日嘉義長庚率先設置，3月2日大林慈濟醫院設置，每天上下午2個時段，接收嘉縣市醫療院所送檢的疑染疫患者樣本；另為接送居家隔離及檢疫民眾，與2輛防疫計程車簽合約；設置合作防疫旅館1家，成立集中檢疫所1處。

服務居家隔離及檢疫民眾，成立嘉義縣政府關懷服務中心，防疫通報諮詢專線（05）3621150，提供24小時關懷服務，針對居家隔離、居家檢驗個案提供關懷包及心理關懷。