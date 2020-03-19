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雲林縣務會報 張麗善與各鄉鎮市長視訊宣達防疫措施
新冠肺炎疫情延燒，雲林縣政府今天擴大縣務會報，由縣長張麗善與各鄉鎮市長進行視訊會議，並宣布鄉鎮市公所配合執行不出國、長青食堂改外帶、必要活動舉辦規範等防疫措施。
張麗善首先提到，雲林縣目前2起確診案例是境外移入，入境後逕送醫院負壓隔離病房，沒有進入社區，請縣民安心放心，同時不要轉傳任何不實的消息，以免觸法受罰，也呼籲鄉親防疫期間非必要絕對不要出國，公職人員以身作則嚴禁出國，違者從嚴。
張麗善表示，為免群聚感染風險，各公部門及機構非必要不舉辦活動，非得舉辦時要以戶外場地為優先，並遵行室內100人以下，人與人保持1公尺以上的距離，戶外500人以下也保持一定的距離。
張麗善也要求各鄉鎮市公所，對於日後出國返台必須接受居家檢疫、居家隔離及自主健康管理者，要求衛生、警察單位、地方公所村里幹事及村里長，能夠嚴格配合執行管理與督促，受檢疫者能夠發揮公德心避免外出。
在校園安全方面，即日起禁止非師生的社會人士進入校園來做一些運動休閒；長者照護方面，考量長者感染風險高、抵抗力較弱，將原共餐模式改為打菜外帶回家；所有住宿型照顧機構停止探親陪伴，一律改採視訊關心。
最後清明節將至，張麗善也請各公所提前完成公墓納骨塔環境清潔消毒工作，並宣導分流平日掃墓、網路祭祖、不入塔祭祀及不辦法會等防疫措施。
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